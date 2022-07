La Cristoforetti prima donna italiana nello spazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Cristoforetti prima donna italiana nello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SAMANTHA

Significato/Curiosita : La cristoforetti prima donna italiana nello spazio

Samantha cristoforetti (milano, 26 aprile 1977) è un'astronauta e aviatrice italiana, prima donna italiana negli equipaggi dell'agenzia spaziale europea...

vedi samantha (disambigua). samantha è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: samanta catalano: samanta inglese: samantha ipocoristici:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

