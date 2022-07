Come l unghia del gatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l unghia del gatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RETRATTILE

Significato/Curiosita : Come l unghia del gatto

Disambiguazione – "gatto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gatto (disambigua). disambiguazione – "gatta" rimanda qui. se stai cercando...

Una scala retrattile è una scala a soppalco o a scomparsa che si usa generalmente per l'accesso non frequente ad ambienti di servizio, quali possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

