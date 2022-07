Città giapponese famosa per un disastro nucleare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città giapponese famosa per un disastro nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FUKUSHIMA

Significato/Curiosita : Citta giapponese famosa per un disastro nucleare

(afi: /go'illa/; in giapponese gojira, [goia] ascolta[·info]) è un kaiju ("mostro misterioso") del cinema giapponese, protagonista di una lunga...

fukushima

