Città della Spagna nord-occidentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Spagna nord-occidentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OVIEDO

Significato/Curiosita : Citta della spagna nord-occidentale

Significati, vedi spagna (disambigua). disambiguazione – "regno di spagna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi regno di spagna (disambigua)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oviedo (disambigua). oviedo (uviéu in asturiano) è una città di 220 020 abitanti della spagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

