La Christina di Genie in a bottle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Christina di Genie in a bottle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGUILERA

Significato/Curiosita : La christina di genie in a bottle

genie in a bottle è il singolo di debutto di christina aguilera, nonché uno dei suoi maggiori successi, pubblicato il 22 giugno 1999 dall'etichetta discografica...

Cercando l'album omonimo, vedi christina aguilera (album). christina maría aguilera, nota come christina aguilera (new york, 18 dicembre 1980) è una cantautrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con christina; genie; bottle; La christina di Beautiful e Genie in a bottle; christina , cantante pop statunitense; genie tti della mitologia nordica; Li gettano i genie ri; La Christina di Beautiful e genie in a bottle; L animale... genie re; La Christina di Beautiful e Genie in a bottle ; Il gruppo che nel 1979 lanciò Message in a bottle ; Il gruppo musicale di Message in a bottle ; Quello dei Police era... in a bottle ing; Cerca nelle Definizioni