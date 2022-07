Che ha il medesimo punto in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che ha il medesimo punto in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONCENTRICO

Significato/Curiosita : Che ha il medesimo punto in mezzo

Valgono mezzo punto. il re di denari (o in alcune regioni la donna di cuori) viene chiamato matta o jolly e da sola assume il valore di mezzo punto come...

Castello concentrico (o castello multiplo) è un castello posto all'interno di un altro castello, con due o più cerchie di mura concentriche e, a volte...

