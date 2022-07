Caduta di una vocale segnalata dall apostrofo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caduta di una vocale segnalata dall apostrofo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Caduta di una vocale segnalata dall apostrofo

è la caduta di una vocale finale non accentata davanti a una parola che inizia per vocale (o per la lettera "h" se è muta e seguita da vocale). nella...

Finizio, elisione: un caso di regole grammaticali in transizione, in italica, vol. 60, no. 4 (winter 1983), p. 360 ^ gabriella finizio, elisione: un caso...