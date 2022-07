Brocca in vetro per servire bevande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brocca in vetro per servire bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARAFFA

Un contenitore che viene utilizzato per l'infusione o anche solamente per servire il tè, le tisane o gli infusi in genere. i materiali d'elezione con cui...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caraffa (disambigua). una caraffa è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con brocca; vetro; servire; bevande; Una brocca per l acqua; brocca da tavola; brocca per l acqua; Nel brocca to e nel velluto; Un vetro per parabrezza; Brilla nei tubi di vetro ; Cambiano ferro in vetro ; Un giardino sotto vetro ; Panini dolci scozzesi da servire col tè ing; Può servire per... due piccioni; Arnesi che possono servire a tutto e a niente; Possono servire per giocare a scopa; Fabbriche di bevande alcoliche con malto e luppolo; Chi prepara bevande e caffè dietro a un bancone; Contenitore per bevande ; Tiene calde le bevande ; Cerca nelle Definizioni