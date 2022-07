Assemblea di Gerusalemme che processò Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assemblea di Gerusalemme che processò Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINEDRIO

Significato/Curiosita : Assemblea di gerusalemme che processo gesu

Cena in compagnia degli apostoli, gesù fu arrestato nell'orto del getsemani, poco fuori gerusalemme, con la complicità di giuda iscariota. in seguito fu...

Maggioranza diventava vincolante. il sinedrio era formato tradizionalmente da 71 membri. la tradizione biblica vuole che il sinedrio sia stato fondato da mosè....

