Un altro nome per le costine di maiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un altro nome per le costine di maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNTINE

Significato/Curiosita : Un altro nome per le costine di maiale

Dopo la prima gelata, e le parti meno nobili del maiale, come la cotenna, il musetto, i piedini, la testa e le costine. altro ingrediente, usato in maniera...

Cercando il componente dell'impianto d'accensione, vedi accensione a puntine. la puntina è una sorta di spillo che si usa per attaccare provvisoriamente un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

