Agente segreto della tv col coltellino svizzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agente segreto della tv col coltellino svizzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACGYVER

Significato/Curiosita : Agente segreto della tv col coltellino svizzero

Inesperienza. il primo giorno del suo nuovo lavoro, smart riceve un coltellino svizzero che include componenti aggiuntivi speciali come un lanciafiamme in...

– se stai cercando la serie televisiva del 2016, vedi macgyver (serie televisiva 2016). macgyver è una serie televisiva di avventura creata da lee david... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con agente; segreto; della; coltellino; svizzero; Un salvagente per chi precipita; L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario Montalbano; L agente Dale di Twin Peaks; agente di commercio che vende prodotti in giro; Il film fantascientifico del 2020 in cui l agente segreto è il Protagonista; Chi lo dà può carpire un segreto ; Accordo segreto per un fine illecito; Il servizio segreto Israeliano; Fiore simbolo della maison Chanel; Sonde spaziali della NASA lanciate nel 1977; Il luogo della resurrezione di Lazzaro; La cima più alta della Gran Bretagna; Si occupa della salute degli organi visivi; Si ripiega nel coltellino tascabile; Si ripiega nel coltellino ; coltellino che s'usa per sbucciarei tuberi; Un coltellino con più lame; Un fiume... interamente svizzero ; Cantone svizzero di St. Moritz; Angolo... svizzero ; Il Tell eroe svizzero leggendario; Cerca nelle Definizioni