Abilità... di contenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abilità... di contenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Abilita... di contenere

Un dispositivo basato su risultati di apprendimento descritti in modo trasparente, in termini di conoscenze, abilità e autonomia e responsabilità. il criterio...

Di misura della capacità termica è il j/k. esprime cioè la quantità di calore in joule (j), e la temperatura in kelvin (k). la capacità termica c è proporzionale...