Viaggiano in dirigibile o in pallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggiano in dirigibile o in pallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AERONAUTI

Significato/Curiosita : Viaggiano in dirigibile o in pallone

Considerate vulnerabili ad attacchi da altre navi, aerei, sottomarini o missili e pertanto viaggiano come parte di un gruppo da battaglia di portaerei. con lo sviluppo...

Film è basato sulla reale storia del volo del 5 settembre 1862 degli aeronauti britannici james glaisher e henry tracey coxwell il cui pallone superò... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con viaggiano; dirigibile; pallone; viaggiano imballate; viaggiano per il mondo a visitare le attrazioni; viaggiano in container; viaggiano sull acqua; Il dirigibile che ci ricorda una nota rock band; Un dirigibile di Nobile; Decide a chi dare il pallone d oro: __ Football; È un... pallone gonfiato; Fallire l intervento sul pallone , nel calcio; Un pallone volante; Cerca nelle Definizioni