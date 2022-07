A Verona è famoso quello di Giulietta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Verona è famoso quello di Giulietta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BALCONE

Significato/Curiosita : A verona e famoso quello di giulietta

Casa di giulietta è un palazzo medievale di verona, situato in via cappello, a poca distanza dalla centrale piazza delle erbe. la tragedia di romeo e giulietta...

Le balcon ford madox brown, la scena del balcone da romeo e giulietta palazzo cusani a milano membri della famiglia reale britannica sul balcone del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

