Verbi che mancano di alcuni modi o tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbi che mancano di alcuni modi o tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIFETTIVI

Significato/Curiosita : Verbi che mancano di alcuni modi o tempi

Di coniugazione nei tempi verbali più diffusi e basilari. il sistema verbale portoghese è uguale a quello dell’italiano. i verbi sono classificati, se...

Potenze sono numeri difettivi. tutti i divisori propri dei numeri difettivi e dei numeri perfetti sono a loro volta numeri difettivi. numero perfetto numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con verbi; mancano; alcuni; modi; tempi; Pazienza estrema e proverbi ale; La sua memoria è proverbi ale; Uccello dal proverbi ale canto melodioso; La prima parola di molti proverbi ; mancano sia a qualche persona che a certi pattini; mancano ai mocassini; mancano agli occhialuti; Non mancano in bagno; alcuni possono essere fatati; Un Do peculiarmente alto eseguito da alcuni tenori; Il do eseguito da alcuni tenori; Lo adottano alcuni artisti; Infastidito da modi indisponenti; modi fica il verbo; Leggere modi fiche; Caratterizzato da modi tirannici; Paulette : interpretò con Chaplin tempi moderni; I tempi che tutti rimpiangono; Cambiano con i tempi ; Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive; Cerca nelle Definizioni