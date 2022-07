Valico di frontiera tra Italia e Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valico di frontiera tra Italia e Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRENNERO

Significato/Curiosita : Valico di frontiera tra italia e austria

Valichi di confine tra italia e svizzera valichi di frontiera tra italia e slovenia valichi di frontiera tra italia e jugoslavia dal 1924 al 1941 gazzetta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brennero (disambigua). brennero (brenner in tedesco) è un comune italiano sparso di 2 260 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con valico; frontiera; italia; austria; Un valico italo austriaco; valico delle Alpi Cozie; Un valico alpino; Un valico italo-austriaco; Città di frontiera messicana; Una guardia che lavora alla frontiera ; Fatto passare alla frontiera , al netto dei dazi; Sono doppie... nella frontiera ; Tenore italia no famoso anche per i duetti pop; La prima donna presidente del Senato italia no; La Fiorella della canzone italia na; In quale regione italia na è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo; Un valico italo austria co; Un... austria co; La imperatrice d austria duchessa di Milano; Dolce austria co e altoatesino ripieno di mele; Cerca nelle Definizioni