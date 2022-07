Utensile a mano che trasformava la panna in burro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utensile a mano che trasformava la panna in burro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZANGOLA

Significato/Curiosita : Utensile a mano che trasformava la panna in burro

Significa zangola in lingua kirghisa. in questo caso è riferito alla zangola per produrre il kumis, bevanda nazionale del paese. zangola industriale zangola a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Un utensile per regolare fori cilindrici; utensile da lavoro; L utensile con una rotellina dentata del cuoco; Si dice di persona calma utensile per mangiare; Difficile farlo a mano libera; Imperatore romano morto per strangolamento; Cadono in mano ai nemici; Lo sono i mittenti che non firmano ; La sua carrozza si trasformava in zucca; trasformava in oro tutto ciò che toccava; È nota la sua capanna ; Lo scrittore di Treno di panna ; La capanna dello __ __, romanzo; Era sua la capanna del romanzo di H. Beecher Stowe; La fine del burro ; Originano un burro marroncino; burro ni, dirupi o pendii scoscesi; Stare sul ciglio del burro ne: in __;