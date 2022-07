Lo è una mela... abitata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una mela... abitata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BACATA

Significato/Curiosita : Lo e una mela... abitata

Metri s.l.m.) era abitata da vertebrati appartenenti alla famiglia dell'elephas mnaidriensis. nell'attuale territorio di pace del mela e, per la precisione...

Il mago, la fata e la zucca bacata è stato un gruppo musicale interprete di sigle televisive di anime, tra cui chobin e carletto il principe dei mostri... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con mela; abitata; Una mela per marmellate; Caratteristica genetica di carenza di mela nina; Avanzo di mela ; La mela che rischia di rovinare tutte le altre; Disabitata ; È abitata dagli idruntini; Area abitata dai sami all estremo nord Europa; Casa già pronta per essere abitata : __ in mano; Cerca nelle Definizioni