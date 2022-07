Una diva del vecchio cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una diva del vecchio cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISA POLA

Significato/Curiosita : Una diva del vecchio cinema

Stata un'attrice e diva del cinema muto italiana. nata a la spezia il 22 marzo 1887 e morta a roma il 2 giugno 1959, proveniva da una famiglia di artisti...

isa pola, nome d'arte di maria luisa betti di montesano (bologna, 19 dicembre 1909 – milano, 17 dicembre 1984) è stata un'attrice italiana di teatro, cinema... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

