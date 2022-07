Il trattamento di un cardinale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il trattamento di un cardinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMINENZA

Significato/Curiosita : Il trattamento di un cardinale

Vedi cardinale (disambigua). il cardinale è il più alto membro della gerarchia cattolica sotto il papa, che è infatti da lui designato. ai cardinali, dopo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eminenza (disambigua). eminenza è il trattamento che attualmente spetta ai cardinali della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

