Il titolare di un attività, più spesso illecita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il titolare di un attività, più spesso illecita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TENUTARIO

Significato/Curiosita : Il titolare di un attivita, piu spesso illecita

Vallesana. il fratello ernesto rappresentava il braccio operativo che sul territorio concretizzava il reinvestimento dei capitali di provenienza illecita. infatti...

Da cui rischia di essere sfrattato, architetta una truffa ai danni del tenutario della bisca, dalla quale ricaverà oltre 30 milioni di lire. apicella e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con titolare; attività; spesso; illecita; titolare ... del primato; Sta molto a cuore al titolare ; Il portiere titolare italiano durante Spagna 82; Diritto di proprietà che tutela il titolare di un opera letteraria; L attività venatoria; Vi esercita le attività una piccola impresa; attività per il benessere della persona ing; attività di supporto didattico allo studente; Nelle equazioni è spesso indicata con una x; Legno chiaro spesso impiegato per le botti di vino; Un piccolo Cupido spesso ornamentale; 1 pugili spesso feriscono quella sopracciliare; Attua un occupazione illecita ; Attua un occupazione illecita ; Sottratta in maniera illecita ; Condotta illecita opposta a quella dolosa; Cerca nelle Definizioni