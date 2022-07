Un tipo di vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un tipo di vela

vela è un tipo d'imbarcazione la cui propulsione è affidata principalmente allo sfruttamento del vento e in cui il motore riveste solo un'azione di supporto...

Interpretato sia come un accrescitivo di coltello, sia come sinonimo di scopamare, una piccola vela usata nei vascelli a vele quadre. cortellazzo sorse...