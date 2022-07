Il tifoso... inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tifoso... inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SUPPORTER

Comportamentale contro la football association per l'invasione in campo di un tifoso inglese, il lancio di vari oggetti dagli spalti britannici, i fischi durante l'inno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fan (disambigua). il fan (/'fæn/, in inglese , “sostenitore, appassionato”, contrazione di fanatic)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con tifoso; inglese; tifoso dei nerazzurri di Milano; Se esagera... diventa tifoso ; Il cuore... del tifoso ; li cuore del tifoso ; Famoso ippodromo inglese ; Alla moda in inglese ; All italiano di punto in bianco = improvvisamente corrisponde in inglese l espressione out of thè..; Un ipotesi... all inglese ; Cerca nelle Definizioni