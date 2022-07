Tassa, imposta che si paga allo Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tassa, imposta che si paga allo Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIBUTO

Significato/Curiosita : Tassa, imposta che si paga allo stato

L'imposta sul reddito delle società (ires) è una imposta proporzionale e personale che si ottiene tramite applicazione di un'aliquota unica ai profitti...

Disambiguazione – se stai cercando l'affresco di masaccio, vedi tributo (masaccio). il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza sui cittadini contribuenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con tassa; imposta; paga; allo; stato; Aggancia e guida il filo della matassa ; Come la matassa districata; Un ordine tassa tivo; Sollevamento dal pagamento di una tassa ; Una vendita imposta ; Una imposta che si doveva pagare alla Chiesa; imposta di finestra; Percentuale su cui si calcola l imposta ; Si fa paga re il consiglio; Se è così, non serve paga rlo; Si paga al casello; Apparecchiatura per paga re; Si possono preparare allo scoglio; Il campo del _, giallo con Montalbano; Varietà di giallo ; Un metallo per orologi molto costosi; stato del Nordafrica; La prima parola dell intervistato ; L Arma di guastato ri e pontieri; Lo stato tra Montenegro e Grecia; Cerca nelle Definizioni