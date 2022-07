La sua bandiera ha una croce gialla su sfondo blu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua bandiera ha una croce gialla su sfondo blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SVEZIA

Significato/Curiosita : La sua bandiera ha una croce gialla su sfondo blu

Variazioni della bandiera arcobaleno, incluse delle combinazioni con altri simboli lgbt, come il triangolo rosa, il lambda o la bandiera transgenere. versione...

61°n 15°e61; 15 la svezia (afi: /z'vja/; in svedese: sverige, ['svæe] ascolta[·info]), ufficialmente chiamata regno di svezia (in svedese: konungariket... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

