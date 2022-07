La storica linea che andava dalla Versilia alla Romagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La storica linea che andava dalla Versilia alla Romagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : GOTICA

Significato/Curiosita : La storica linea che andava dalla versilia alla romagna

Costituita nel corso del xvi secolo una linea difensiva di torri costiere con circa 81 località fortificate dalla versilia alla maremma grossetana. le truppe delle...

Cattedrale gotica fu concepita come una metafora del paradiso, perciò spesso al suo ingresso fu scolpito il giudizio universale. l'architettura gotica continentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

