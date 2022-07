Spezia usata nella cucina indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spezia usata nella cucina indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CURCUMA

Significato/Curiosita : Spezia usata nella cucina indiana

Originaria dell'asia sud-orientale e largamente impiegata come spezie soprattutto nella cucina indiana, medio-orientale, thailandese e di altre aree dell'asia...

curcuma longa l., 1753 (curcuma per antonomasia o zafferano delle indie o più raramente turmerico) è una pianta erbacea, perenne, rizomatosa della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

