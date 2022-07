Sorge sul Tago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorge sul Tago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SANTAREM

Significato/Curiosita : Sorge sul tago

Città ha ricevuto il premio capitale verde europea. la città è situata sul fiume tago. le due sponde del fiume sono collegate da due grandi ponti: il ponte...

santarém – città del portogallo distretto di santarém – distretto del portogallo brasile santarém – città del brasile nello stato del pará santarém –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

