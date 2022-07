Lo sono le repubbliche come quella francese o quella Usa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le repubbliche come quella francese o quella Usa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PRESIDENZIALI

Significato/Curiosita : Lo sono le repubbliche come quella francese o quella usa

2°e / 47°n 2°e47; 2 la francia (in francese: france, /f~s/), ufficialmente repubblica francese (in francese: république française), è uno stato principalmente...

Del 2000) il mandato presidenziale è stato ridotto a cinque anni, cioè la durata della legislatura, e le elezioni presidenziali si tengono poche settimane... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

