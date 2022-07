Sono oggetto di studio dell araldica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono oggetto di studio dell araldica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STEMMI

Significato/Curiosita : Sono oggetto di studio dell araldica

Motto. al di fuori della terminologia araldica inglese e scozzese, disciplinata da leggi e registri ancora vigenti, la terminologia araldica tende altrove...

Araldiche: stemmari: raccolte di stemmi; blasonari: raccolte di descrizioni di stemmi; armoriali: raccolte di stemmi ed armi, corredati delle relative... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Araldiche: stemmari: raccolte di stemmi; blasonari: raccolte di descrizioni di stemmi; armoriali: raccolte di stemmi ed armi, corredati delle relative...