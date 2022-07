In senso figurato, un ammirazione fanatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In senso figurato, un ammirazione fanatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IDOLATRIA

Significato/Curiosita : In senso figurato, un ammirazione fanatica

Iulianum di cirillo. nel settecento, goethe e schiller gli espressero ammirazione come, in inghilterra, fecero shaftesbury, fielding e lo storico edward gibbon...

Il termine idolatria (dal greco ed, éidolon cioè idolo, e atea, latréia cioè culto) indica una fase religiosa, individuata da john lubbock, anteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

