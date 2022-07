È sempre... sulla cresta dell onda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sempre... sulla cresta dell onda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NATANTE

Significato/Curiosita : E sempre... sulla cresta dell onda

La cresta dell'onda (bleeding edge) è l'ottavo romanzo pubblicato da thomas pynchon, apparso negli usa il 17 settembre 2013; l'edizione in italiano è del...

Cercando l'attributo araldico, vedi natante (araldica). nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto barche a remi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

