Scorre nella Bassa Sassonia - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : EMS

Significato/Curiosita : Scorre nella bassa sassonia

Tra i sedici bundesländer. confina con la bassa sassonia a nord-ovest, il brandeburgo ad est, la sassonia a sud-est e la turingia a sud-ovest. gran parte...

ems – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di embessa (papua nuova guinea) ems – targa automobilistica del circondario del reno-lahn (germania)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

