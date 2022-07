__ Savonarola, frate domenicano impiccato nel 1498 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Savonarola, frate domenicano impiccato nel 1498. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIROLAMO

Significato/Curiosita : __ savonarola, frate domenicano impiccato nel 1498

Disambiguazione – "savonarola" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi savonarola (disambigua). girolamo maria francesco matteo savonarola (ferrara...

Disambiguazione – se stai cercando il santo e dottore della chiesa, vedi san girolamo. girolamo è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: gerolamo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

