A Roma è venerato il suo Bambino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Roma è venerato il suo Bambino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : A roma e venerato il suo bambino

Volte un certo dio moloch venerato dai cananei al quale venivano offerti dei bambini in sacrificio (la bibbia dice "passati per il fuoco"). sempre la bibbia...

"chiesa di santa maria in aracoeli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi chiesa di santa maria in aracoeli (disambigua). la basilica...