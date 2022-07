Relativo ad un antica civiltà dell attuale Libano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo ad un antica civiltà dell attuale Libano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FENICIO

Relativo ad un antica civilta dell attuale libano

Con antico egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume nilo, dal delta nel mar mediterraneo a nord fino alle cateratte a sud, presso l'attuale...

I fenici (in fenicio: , kn‘nm (kan‘anim) o ponnim; in greco antico: fe, phoinikes) erano un'antica popolazione semitica canaitica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

