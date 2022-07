Regione dell Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione dell Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STIRIA

Significato/Curiosita : Regione dell austria

Significati, vedi austria (disambigua). coordinate: 48°n 14°e / 48°n 14°e48; 14 l'austria (in tedesco: österreich, /'œstaç/; in austro-bavarese: ésterreich)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stiria (disambigua). la stiria (steiermark in tedesco, štajerska in sloveno e croato, steiamoak... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con regione; dell; austria; regione dell Etiopia; Il simbolo della regione Lombardia; In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo; Una regione del Norditalia; Un grande legislatore dell antica Atene; Regione dell Etiopia; Il serbatoio energetico dell auto; Un isola dell arcipelago dell a Sonda; La Colò dell a Tv; Valico di frontiera tra Italia e austria ; Un valico italo austria co; Un... austria co; La imperatrice d austria duchessa di Milano; Cerca nelle Definizioni