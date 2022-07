Quello informativo spiega un investimento in banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello informativo spiega un investimento in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROSPETTO

Significato/Curiosita : Quello informativo spiega un investimento in banca

Modo per pensare al tasso di sconto è quello di considerare che esso ci spiega quanta parte del valore futuro di un attivo è composto da interesse e quanta...

Diverse nei due problemi: nel primo prospetto la scelta è stata a nel 65% dei casi mentre nel secondo prospetto è stata c per il 78% dei casi dello stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

