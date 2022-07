La prima donna presidente del Senato Italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima donna presidente del Senato Italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CASELLATI

Significato/Curiosita : La prima donna presidente del senato italiano

1944 furono espressione di un senato i cui esponenti erano nominati dal re. dal 1948 i presidenti del senato rappresentano la seconda carica della repubblica...

Elisabetta alberti casellati wikimedia commons contiene immagini o altri file su maria elisabetta alberti casellati alberti casellati, maria elisabetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con prima; donna; presidente; senato; italiano; Adesso, prima e dopo; La prima parola dell intervistato; Fu la prima linea ferroviaria della storia, in Inghilterra; Il trionfo della prima vera; donna che mette mano al portafoglio; Film in cui Dustin Hoffman si finge donna ; Una donna ricercata; Termine gergale che indica una donna alta e magra; Un attore diventato presidente degli Stati Uniti; Abraham che fu presidente degli Stati Uniti d America; Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70; presidente francese di origini ungheresi; Ha la varietà senato re Cappelli; Il Norberto giurista, filosofo e senato re a vita; Il palazzo del senato ; Tra i senato ri; Tenore italiano famoso anche per i duetti pop; All italiano di punto in bianco = improvvisamente corrisponde in inglese l espressione out of thè..; Storico marchio italiano di cappelli; Il più famoso wedding planner italiano : Enzo __; Cerca nelle Definizioni