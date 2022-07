Prelevati alla fonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prelevati alla fonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATTINTI

Significato/Curiosita : Prelevati alla fonte

Cerimonia del vuotamento dell'ampolla contenente l'acqua del po prelevata dalla fonte a pian del re di crissolo (gesto che apriva simbolicamente la festa);...

Sulla bancarotta fraudolenta del banco ambrosiano, da cui il psi aveva attinto il "conto protezione" su cui per quindici anni i giudici di milano avevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

