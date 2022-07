Precede Giorgio sul calendario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede Giorgio sul calendario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAN

Significato/Curiosita : Precede giorgio sul calendario

Circondario di san – circondario del mali nella regione di ségou san – comune del mali capoluogo del circondario omonimo san – fiume affluente della vistola... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con precede; giorgio; calendario; La precede l alfa; Rappresentazioni senza precede nti; precede dom, nel WE; precede il nome del canonizzato; Pittore della corrente metafisica: giorgio de __; Fratelli come giorgio e Maurizio Damilano; Tra giorgio e Chirico; giorgio chef in tivù; Papa da cui prese il nome il calendario solare; L azienda italiana che firma il celebre calendario ; Una esse del calendario ; Era l ottavo mese del calendario rivoluzionario francese; Cerca nelle Definizioni