Si pratica su un gommone, discendendo un fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica su un gommone, discendendo un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAFTING

Significato/Curiosita : Si pratica su un gommone, discendendo un fiume

Il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone inaffondabile e autosvuotante chiamato raft. è praticabile a tutti i livelli, sia sulle rapide... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

