I portuali genovesi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CAMALLI

Significato/Curiosita : I portuali genovesi

- che diverranno poi le cosiddette colonie genovesi - ma anche sulla semplice presenza nelle città portuali situate lungo le coste del mar mediterraneo...

Grembiule. con l'espressione scösalin da camallo si intendeva identificare il gonnello blu indossato dai camalli sin dal medioevo, di tela di jeans, tessuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

