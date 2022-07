Il più grande roditore del mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più grande roditore del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPIBARA

Significato/Curiosita : Il piu grande roditore del mondo

Per 7 g di peso del topo nano africano agli 80 kg del capibara, il più grande roditore vivente, il quale tuttavia risulta minuscolo se comparato alle...

California. il capibara ed il capibara minore appartengono alla sottofamiglia hydrochoerinae, insieme alle cavie delle rocce. i capibara viventi e i loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con grande; roditore; mondo; Fu il grande favorito della zarina Caterina II; della Francesca, grande pittore del 400; Il grande apologista cristiano di Cartagine; Il Tullio che fu un grande direttore d orchestra; Il roditore celebrato nel film Ricomincio da capo; roditore casalingo; roditore un po topo e un po castoro; roditore che in inverno va in letargo; Noleggia auto nel mondo ; Ritornato in questo mondo ; Il lago siberiano più profondo del mondo ; Tennista serbo più volte numero uno al mondo ; Cerca nelle Definizioni