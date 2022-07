Ci piove sopra quando va di male in peggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci piove sopra quando va di male in peggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAGNATO

Significato/Curiosita : Ci piove sopra quando va di male in peggio

Significa "di male in peggio", e viene usata per descrivere o commentare la situazione in cui viene proposto un rimedio peggiore del male. deriva da un...

Alessandro bagnato (1890-1974) – scrittore, poeta e storico italiano carmelo bagnato (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con piove; sopra; quando; male; peggio; piove re in chicchi di ghiaccio; Quando piove c è qualcuno che lo chiama ladro; Spesso sono spiove nti; Lo è il sentiero quando non piove da molto; Il sopra nnome di Franco Califano; I due puntini sopra le vocali; 1 pugili spesso feriscono quella sopra cciliare; Gianni Agnelli lo sopra nnominò Pinturicchio; Si perde quando ci si scredita agli occhi altrui; Sono quattro quando si mangia abbuffandosi; Lo si fa quando ci si finge ignari o indifferenti; Stato in cui si cade quando si viene ipnotizzati; Chi lo prova, vive male ; Animale che si nutre dei soli prodotti del terreno; L animale tto amico di Candy Candy; Gli angeli del male ; A volte può essere peggio re del male; Opposto al peggio re; peggio ramento delle condizioni fiscali; L opposto di peggio ; Cerca nelle Definizioni