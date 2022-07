Per un punto perse la cappa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per un punto perse la cappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARTIN

Significato/Curiosita : Per un punto perse la cappa

per un punto martin perse la cappa, versione in lingua italiana della frase latina uno pro puncto caruit martinus asello (letteralmente "per un unico...

