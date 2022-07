Parte della medicina che si occupa delle malattie nasali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della medicina che si occupa delle malattie nasali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RINOIATRIA

Significato/Curiosita : Parte della medicina che si occupa delle malattie nasali

Altre definizioni con parte; della; medicina; occupa; delle; malattie; nasali; parte meno pregiata di prosciutto; Una parte da cui non si ricava il prosciutto; Atleta che parte cipa alle gare di corsa più brevi; La pelle : Malaparte = Fontamara : x; Massiccio montuoso ercinico della Germania sudoccidentale; Fu il grande favorito della zarina Caterina II; La Savignano della danza; Città siciliana della Valle dei templi; Una caramella medicina le; medicina alternativa; Antica medicina alternativa di origine indiana; Ormone medicina le antinfiammatorio per le allergie; Grave, preoccupa nte; Si occupa di denaro; La occupa il professore; La occupa no i giocatori di riserva; Isola delle Piccole Antille; Lo scrittore francese de II porto delle nebbie; In matematica, come viene definito il punto di incontro tra gli assi delle ascisse e delle ordinate in un piano cartesiano; Isola delle Antille nota per il rum; Paura patologica di ammalarsi e delle malattie ; L ente delle malattie professionali; Privi di malattie ; Preparano il sistema immunitario alle malattie ; Buchi nasali ; Lo specialista delle malattie nasali ; Infiammazioni nasali ; Le aperture nelle due fosse nasali ; Cerca nelle Definizioni