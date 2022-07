Un ottimo passaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ottimo passaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSIST

Significato/Curiosita : Un ottimo passaggio

Disambiguazione – "passaggio a nord-ovest" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi passaggio a nord-ovest (disambigua). il passaggio a nord-ovest...

L'assist è, nel calcio, il passaggio decisivo per la realizzazione di un gol. un assist consiste nel passaggio volontario di un calciatore — anche da... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

