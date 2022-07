Le ossa che collegano le scapole allo sterno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ossa che collegano le scapole allo sterno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLAVICOLE

Significato/Curiosita : Le ossa che collegano le scapole allo sterno

Del torso; si collegano esternamente ciascuna ai corrispondenti scapola e omero, mentre internamente entrambe giungono allo sterno. le clavicole sono...

La clavicola è un osso pari della spalla, con forma a "s" e due estremità articolari distinte. la classificazione della clavicola è incerta, poiché è apparentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

