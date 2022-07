La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LETIZIA

Significato/Curiosita : La ortiz ex giornalista sovrana spagnola

Seconda repubblica spagnola, 1931-1939, e regime franchista, 1939-1975). il ramo ebbe origine dagli esiti della guerra di successione spagnola (1701-1715),...

letizia ciampa (roma, 20 agosto 1986) è un'attrice e doppiatrice italiana. letizia è la voce ricorrente di molte attrici famose come emma watson, emilia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con ortiz; giornalista; sovrana; spagnola; Lo fu Letizia ortiz moglie del re di Spagna ing; Mestiere di Letizia ortiz moglie del re di Spagna; La ortiz moglie di Filippo VI di Spagna; L Elkann scrittore e giornalista ; La Parodi giornalista televisiva; Camilla giornalista ; La Serao giornalista ; In India era una sovrana ; Per sessantatré anni sovrana della Gran Bretagna; sovrana o ape; La sovrana di Salomone; Interiezione spagnola ; Zuppa fredda spagnola con verdure e pane frullati; Casa di moda spagnola dalle sgargianti fantasie; Il segno sulla A spagnola ; Cerca nelle Definizioni